«Манчестер Юнайтед» не продлил контракт с вратарём Ромеро

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04 Июня 2021, 23:20,
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Официальный сайт ««Манчестер Юнайтед» попрощался с аргентинским вратарём Серхио Ромеро.
У Ромеро истёк контракт, который клуб не стал продлевать. Голкипер провёл в составе «манкунианцев» шесть лет, но за это время сыграл лишь в семи матчах, пропустив два мяча. Также в карьере футболиста были «Монако», АЗ, «Сампдория» и аргентинский «Расинг».
Также «Манчестер Юнайтед» объявил, что ведёт переговоры о продлении контрактов с Хуаном Матой и Ли Грантом.
В сезоне 2020/21 «красные дьяволы» заняли второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и дошли до финала Лиги Европы, уступив «Вильярреалу».
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Хуан Мата, Серхио Ромеро, ли грант