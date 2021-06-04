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«Манчестер Юнайтед» не продлил контракт с вратарём Ромеро

04 Июня 2021, 23:20,

Официальный сайт ««Манчестер Юнайтед» попрощался с аргентинским вратарём Серхио Ромеро. 

У Ромеро истёк контракт, который клуб не стал продлевать. Голкипер провёл в составе «манкунианцев» шесть лет, но за это время сыграл лишь в семи матчах, пропустив два мяча. Также в карьере футболиста были «Монако», АЗ, «Сампдория» и аргентинский «Расинг». 

Также «Манчестер Юнайтед» объявил, что ведёт переговоры о продлении контрактов с Хуаном Матой и Ли Грантом. 

В сезоне 2020/21 «красные дьяволы» заняли второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и дошли до финала Лиги Европы, уступив «Вильярреалу». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Манчестер Юнайтед, Хуан Мата, Серхио Ромеро, ли грант
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