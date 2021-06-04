«Манчестер Юнайтед» не продлил контракт с вратарём Ромеро

Официальный сайт ««Манчестер Юнайтед» попрощался с аргентинским вратарём Серхио Ромеро.

У Ромеро истёк контракт, который клуб не стал продлевать. Голкипер провёл в составе «манкунианцев» шесть лет, но за это время сыграл лишь в семи матчах, пропустив два мяча. Также в карьере футболиста были «Монако», АЗ, «Сампдория» и аргентинский «Расинг».

Также «Манчестер Юнайтед» объявил, что ведёт переговоры о продлении контрактов с Хуаном Матой и Ли Грантом.

В сезоне 2020/21 «красные дьяволы» заняли второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и дошли до финала Лиги Европы, уступив «Вильярреалу».