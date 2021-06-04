«Молодец, сынок» - де Брёйне обратился к Зинченко

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04 Июня 2021, 22:14,
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Одноклубник Александра Зинченко Кевин де Брёйне поздравил украинского защитника с беременностью жены Влады Седан.
Зинченко опубликовал пост в «Инстаграме», в котором сообщил о беременности своей возлюбленной. В комментариях появился Кевин де Брёйне, который также представляет «Манчестер Сити». Бельгиец написал: «Молодец, сынок».
Футболисты подшучивают друг над другом из-за внешней схожести. Ещё в 2018 году де Брёйне называл Зинченко своим «уродливым братом».
В прошедшем сезоне футболисты дошли до финала Лиги чемпионов и выиграли АПЛ. Теперь оба игрока готовятся к чемпионату Европы 2020 года.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне, Александр Зинченко
Поздравляю Зинченко, но расслабляться не советую. Все основные футбольные баталии впереди. И для своей сборной он всё-таки является ведущим игроком!