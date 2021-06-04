Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Молодец, сынок» - де Брёйне обратился к Зинченко

04 Июня 2021, 22:14,

Одноклубник Александра Зинченко Кевин де Брёйне поздравил украинского защитника с беременностью жены Влады Седан. 

Зинченко опубликовал пост в «Инстаграме», в котором сообщил о беременности своей возлюбленной. В комментариях появился Кевин де Брёйне, который также представляет «Манчестер Сити». Бельгиец написал: «Молодец, сынок». 

Футболисты подшучивают друг над другом из-за внешней схожести. Ещё в 2018 году де Брёйне называл Зинченко своим «уродливым братом»

В прошедшем сезоне футболисты дошли до финала Лиги чемпионов и выиграли АПЛ. Теперь оба игрока готовятся к чемпионату Европы 2020 года. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне, Александр Зинченко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
04 Июня 2021, 22:46

Поздравляю Зинченко, но расслабляться не советую. Все основные футбольные баталии впереди. И для своей сборной он всё-таки является ведущим игроком!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола