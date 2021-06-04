«Молодец, сынок» - де Брёйне обратился к Зинченко

Одноклубник Александра Зинченко Кевин де Брёйне поздравил украинского защитника с беременностью жены Влады Седан.

Зинченко опубликовал пост в «Инстаграме», в котором сообщил о беременности своей возлюбленной. В комментариях появился Кевин де Брёйне, который также представляет «Манчестер Сити». Бельгиец написал: «Молодец, сынок».

Футболисты подшучивают друг над другом из-за внешней схожести. Ещё в 2018 году де Брёйне называл Зинченко своим «уродливым братом».

В прошедшем сезоне футболисты дошли до финала Лиги чемпионов и выиграли АПЛ. Теперь оба игрока готовятся к чемпионату Европы 2020 года.