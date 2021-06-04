Зинченко станет отцом

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко опубликовал фотографию в «Инстаграм», где позирует с беременной женой.

В марте 2020 года украинский футболист Александр Зинченко и телеведущая Влада Седан стали мужем и женой. Спустя год игрок «Манчестер Сити» публично объявил о беременности своей жены.

В сезоне 2020/21 Зинченко стал чемпионом Англии, а также вышел в финал Лиги чемпионов. На счету украинца 20 матчей во всех турнирах, в которых футболист не сделал ни одного результативного действия.

Вратарь сборной Украины Андрея Пятов назвал Зинченко одним из лучших футболистов планеты.