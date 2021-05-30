Орье собрался вернуться в «ПСЖ»

Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье выразил намерение вернуться в «ПСЖ». О своем желании ивуариец уже уведомил руководство лондонского клуба.

- Всем понятно, что если бы я хотел продлить контракт с «Тоттенхэмом», то сделал бы это давно. Но в ближайшие шесть месяцев у меня нет таких планов, - заявил Орье в интервью L’Equipe. - Я подхожу к концу цикла, и пришло время посмотреть в другую сторону. Руководство «Тоттенхэма» и мои агенты согласовали все условия. Посмотрим, что будет дальше.

Орье 28 лет, у него остается год по контракту со «шпорами». В 2017 году он уехал в Англию из «ПСЖ» за 25 млн евро. Его трансферная стоимость оценивается в 20 млн евро.