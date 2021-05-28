«Ливерпуль» объявил о переходе Конате

Ибраима Конате переходит в «Ливерпуль». На официальном сайте клуба была размещена информация о том, что с 1 июля вступит в силу долгосрочный контракт 22-летнего французского футболиста, ранее выступавшего за «РБ Лейпциг». При этом отмечается, что игроку ещё предстоит получить разрешение на работу и пройти медицинское обследование.

Если верить информации авторитетного портала transfermarkt, трансфер Конате обойдётся «Ливерпулю» в 40 миллионов евро.

В завершившемся чемпионате Германии Ибраима Конате провёл за «РБ Лейпциг» 14 матчей и забил один гол.