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Робертсон: «Хочу провести всю карьеру в «Ливерпуле»

28 Мая 2021, 09:41,

Защитник Эндрю Робертсон, выступающий в составе «Ливерпуля», высказался насчет своего будущего в мерсисайдском коллективе.

«У меня длительный контракт с «красными». Мне бы хотелось провести всю карьеру в этом клубе. После 30 лет ситуация может измениться, но я бы хотел остаться в «Ливерпуле» навсегда», - приводит слова футболиста портал Goal.

27-летний шотландский игрок защищает цвета мерсисайдского коллектива с лета 2017 года. Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2023/2024.

В минувшем розыгрыше АПЛ Робертсон провел 38 поединков, записав на свой счет один забитый мяч и семь результативных передач.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Эндрю Робертсон
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