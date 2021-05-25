Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гвардиола: «В «Манчестер Сити» у меня есть всё, кроме погоды»

25 Мая 2021, 20:45,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола счастлив в клубе.

«Клуб дает мне всё, что нужно, чтобы я был счастлив. Не только игроки, но и другие сотрудники заслуживают быть счастливыми. В «Манчестер Сити» у меня есть всё, кроме погоды. В мае мы ходим в теплых куртках… В остальном же это идеальный клуб для работы. Поддержка со стороны руководства, хорошие игроки, люди, которые объединены одной целью: именно поэтому я чувствую себя комфортно. Если мы выиграем Лигу чемпионов, то я, возможно, останусь. Важно понимать, что контракт для тренеров – это просто бумажка, нас могут уволить в любой момент», - цитирует Гвардиолу cbssports.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
«Ювентус» всё же пробился в Лигу чемпионов, «Наполи» не попал в топ-4, «Милан» опередил «Аталанту»
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили
«Челси» проиграл «Астон Вилле», но оказался в Лиге чемпионов, клубы из Манчестера победили


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола