Гвардиола: «В «Манчестер Сити» у меня есть всё, кроме погоды»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола счастлив в клубе.

«Клуб дает мне всё, что нужно, чтобы я был счастлив. Не только игроки, но и другие сотрудники заслуживают быть счастливыми. В «Манчестер Сити» у меня есть всё, кроме погоды. В мае мы ходим в теплых куртках… В остальном же это идеальный клуб для работы. Поддержка со стороны руководства, хорошие игроки, люди, которые объединены одной целью: именно поэтому я чувствую себя комфортно. Если мы выиграем Лигу чемпионов, то я, возможно, останусь. Важно понимать, что контракт для тренеров – это просто бумажка, нас могут уволить в любой момент», - цитирует Гвардиолу cbssports.