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​Гвардиола намекнул на уход некоторых игроков из «Манчестер Сити»

18 Мая 2021, 09:52,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намекнул на уход некоторых футболистов из команды в летнее трансферное окно.

«Есть футболисты, которые принимают одну типичную ситуацию в команде, а есть футболисты, которые её не принимают. Когда они соглашаются не играть, то готовы выдержать это только в течение короткого периода. На длинной дистанции для них это невозможно. В этом плане мы должны измениться. Посмотрим в конце сезона. Мы поговорим с ними, чтобы прояснить ситуацию, и решим, что будет лучше для футболистов», - рассказал Гвардиола Daily Mail.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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