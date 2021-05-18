​Гвардиола намекнул на уход некоторых игроков из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола намекнул на уход некоторых футболистов из команды в летнее трансферное окно.

«Есть футболисты, которые принимают одну типичную ситуацию в команде, а есть футболисты, которые её не принимают. Когда они соглашаются не играть, то готовы выдержать это только в течение короткого периода. На длинной дистанции для них это невозможно. В этом плане мы должны измениться. Посмотрим в конце сезона. Мы поговорим с ними, чтобы прояснить ситуацию, и решим, что будет лучше для футболистов», - рассказал Гвардиола Daily Mail.