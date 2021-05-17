Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Нойер отреагировал на победный гол Алиссона

17 Мая 2021, 08:25,

Страж ворот мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер высказался относительно победного гола в исполнении голкипера «Ливерпуля» Алиссона Бекера в поединке 36-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвич» (2:1).

«Какой гол, мой друг!», - гласит сообщение немецкого вратаря в «сторис» инстаграм-аккаунта.

Благодаря победе во вчерашнем поединке мерсисайдский коллектив набрал 63 балла и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Юргена Клоппа отстают от идущего четвертым «Челси» на одно очко.

В следующем туре «красные» на выезде сыграют против «Бёрнли».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Мануэль Нойер, Алиссон Бекер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола