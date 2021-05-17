Нойер отреагировал на победный гол Алиссона

Страж ворот мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер высказался относительно победного гола в исполнении голкипера «Ливерпуля» Алиссона Бекера в поединке 36-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвич» (2:1).

«Какой гол, мой друг!», - гласит сообщение немецкого вратаря в «сторис» инстаграм-аккаунта.

Благодаря победе во вчерашнем поединке мерсисайдский коллектив набрал 63 балла и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Юргена Клоппа отстают от идущего четвертым «Челси» на одно очко.

В следующем туре «красные» на выезде сыграют против «Бёрнли».