«Челси» планирует продлить контракт с Тухелем

«Челси» планирует продлить контракт с главным тренером Томасом Тухелем.

Как сообщил журналист Кристиан Фальк в «Твиттере», руководство лондонского клуба предложит немецкому специалисту новый контракт, который будет рассчитан до 2024 года, переговоры начнутся по окончании сезона.

Напомним, что Тухель возглавил «Челси» в январе, под его руководством клуб уже вышел в Лигу чемпионов и продолжает бороться за третье место в английской Премьер-лиге.

После 36 туров «Челси» занимает четвертое место в чемпионате Англии, отставая от «Лестера», идущего третьим, на два зачетных балла.