Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Челси» планирует продлить контракт с Тухелем

14 Мая 2021, 20:10,

«Челси» планирует продлить контракт с главным тренером Томасом Тухелем.

Как сообщил журналист Кристиан Фальк в «Твиттере», руководство лондонского клуба предложит немецкому специалисту новый контракт, который будет рассчитан до 2024 года, переговоры начнутся по окончании сезона.

Напомним, что Тухель возглавил «Челси» в январе, под его руководством клуб уже вышел в Лигу чемпионов и продолжает бороться за третье место в английской Премьер-лиге.

После 36 туров «Челси» занимает четвертое место в чемпионате Англии, отставая от «Лестера», идущего третьим, на два зачетных балла.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Томас Тухель
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