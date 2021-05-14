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Рис Джеймс – об увольнении Лэмпарда: «Я был опустошен»

14 Мая 2021, 23:53,

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс высказался о бывшем наставнике лондонского клуба Фрэнке Лэмпарде.

«Лэмпард дал мне шанс и позволил дебютировать за «Челси», поверив в меня. Возможно, если бы не Фрэнк, то я бы сейчас не играл за этот клуб. Всегда буду благодарен Лэмпарду за то, что он сделал для меня. Конечно, я был расстроен, когда Фрэнк ушёл из «Челси», потому что именно он взял меня под своё крыло и дал мне шанс. Очевидно, что я был опустошен», - цитирует Джеймса Football London.

21-летний англичанин сыграл 43 матча за «Челси» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал пять голевых передач.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард, Рис Джеймс
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