Пулишич: «Я счастлив в «Челси»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич заявил, что не собирается покидать лондонский клуб.

«Да, я счастлив в «Челси». Это были невероятные два года. Люди постоянно сомневались во мне и сватали меня в другие клубы, но я всегда готов был принять вызов в «Челси». Мне нравится соревноваться, нравится положение, в котором я нахожусь, меня всё устраивает тут, не собираюсь никуда уходить», - цитирует Пулишича Daily Mail.

22-летний футболист сборной США сыграл 39 матчей за «Челси» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал три голевые передачи. Контракт Пулишича с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.