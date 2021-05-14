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Пулишич: «Я счастлив в «Челси»

14 Мая 2021, 22:31,

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич заявил, что не собирается покидать лондонский клуб.

«Да, я счастлив в «Челси». Это были невероятные два года. Люди постоянно сомневались во мне и сватали меня в другие клубы, но я всегда готов был принять вызов в «Челси». Мне нравится соревноваться, нравится положение, в котором я нахожусь, меня всё устраивает тут, не собираюсь никуда уходить», - цитирует Пулишича Daily Mail.

22-летний футболист сборной США сыграл 39 матчей за «Челси» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал три голевые передачи. Контракт Пулишича с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Кристиан Пулишич
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