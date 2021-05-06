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«Ювентус», «Интер» и «Лестер» претендуют на Госенса

06 Мая 2021, 09:35,

Немецкий защитник Робин Госенс, выступающий за «Аталанту», близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно.

Согласно сведениям журналиста Николо Скиры, заинтересованность в его услугах проявляют сразу несколько клубов. В борьбе за 26-летнего игрока сойдутся миланский «Интер», туринский «Ювентус» и «Лестер».

В составе команды из Бергамо Госенс выступает с июля 2017-го года. Его трудовое соглашение с «Аталантой» рассчитано до середины 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник сыграл 28 матчей, отметившись десятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Интер Милан, Лестер, Робин Госенс
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