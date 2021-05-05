Фердинанд советует «Челси» подписать Агуэро

Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался относительно будущего аргентинского форварда Серхио Агуэро. Контракт нападающего с «Манчестер Сити» истекает грядущим летом.

«Я склоняюсь к тому, что Серхио продолжит играть в АПЛ. Думаю, «Челси» стоит задуматься о подписании Агуэро. Нельзя медлить. Лондонцам нужен этот игрок, если сорвется сделка по Холанну или еще какому-то нападающему», - рассказал Фердинанд на своем канале в Youtube.

Напомним, что Агуэро защищает цвета «горожан» с 2011-го года. В нынешнем сезоне 32-летний форвард сыграл десять матчей, отметившись двумя забитыми мячами.