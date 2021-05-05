Фердинанд советует «Челси» подписать Агуэро

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05 Мая 2021, 09:12,
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Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался относительно будущего аргентинского форварда Серхио Агуэро. Контракт нападающего с «Манчестер Сити» истекает грядущим летом.
«Я склоняюсь к тому, что Серхио продолжит играть в АПЛ. Думаю, «Челси» стоит задуматься о подписании Агуэро. Нельзя медлить. Лондонцам нужен этот игрок, если сорвется сделка по Холанну или еще какому-то нападающему», - рассказал Фердинанд на своем канале в Youtube.
Напомним, что Агуэро защищает цвета «горожан» с 2011-го года. В нынешнем сезоне 32-летний форвард сыграл десять матчей, отметившись двумя забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Серхио Агуэро, Рио Фердинанд
Меж тем Юнайтед активно занимается тем, чтобы сделка по "еще какому-то нападающему" под кодовым именем Х.К. у Челси сорвалась, от всей души отрывают так сказать - берите Сережу он поможет...