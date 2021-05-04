​Сарри ведёт переговоры с двумя топ-клубами АПЛ

Находящегося почти год без работы Маурицио Сарри пресса активно сватала в «Рому», однако «волки» сделали ставку на другого специалиста, объявив о назначении Жозе Моуринью главным тренером команды со следующего сезона.

Что касается Сарри, то он может вернуться в Англию. Как сообщает Football Italia, переговоры с 62-летним специалистом ведут два топ-клуба из Лондона – «Тоттенхэм» и «Арсенал». «Шпоры» ищут тренера после увольнения Жозе Моуринью, а «канониры» могут рассмотреть вариант с отставкой Микеля Артеты, поскольку команда не прогрессирует.

Маурицио Сарри работал в Англии в сезоне 2017/2018. Под руководством этого тренера «Челси» смог выиграть Лигу Европы.