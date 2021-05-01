Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Агуэро не хочет статуи в свою честь от «Манчестер Сити»

01 Мая 2021, 17:40,

В субботу «Манчестер Сити» вплотную приблизился к тому, чтобы стать чемпионом Англии – команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Кристал Пэлас» со счётом 2:0. Одним из авторов голов стал Серхио Агуэро, который летом покинет клуб после десяти лет выступлений. Аргентинец ответил на вопрос, хочет ли он, чтобы клуб поставил статую в его честь, как ставил статуи в честь других важных игроков в прошлом.

«Когда клуб сказал мне о статуе, я ответил, что ничего не хочу. Если клуб всё же хочет что-то сделать, то спасибо», - приводятся слова Агуэро на сайте BBC.

«Манчестер Сити» может стать чемпионом Англии сезона 2020/2021 уже в воскресенье. Это случится, если «Манчестер Юнайтед» проиграет «Ливерпулю» на своём поле.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Серхио Агуэро
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