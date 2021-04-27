«Атлетико» нацелился на защитника «Челси»

Фланговый защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании. Как сообщает El Gol Digital, в услугах 31-летнего футболиста заинтересован мадридский «Атлетико».

Руководство «матрасников» собирается оформить трансфер защитника в летнее межсезонье. Его трансферная стоимость оценивается в 17 миллионов евро, а контракт с «пенсионерами» рассчитан до середины 2022-го года.

Аспиликуэта защищает цвета «Атлетико» с 2012-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Сесар провел 22 встречи, отметившись одним голом и одной результативной передачей.