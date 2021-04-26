Легенда «Арсенала» Тьерри Анри высказался о бойкоте социальных сетей английскими клубами.

«Надеюсь, что это повлияет на социальные сети, которые делают слишком мало для борьбы с расизмом, домогательствами и издевательствами. Я не думаю, что четырех дней достаточно для изменений, но это только начало.

Нельзя писать в социальных сетях всё, что хочешь, при этом прячась за фальшивыми аккаунтами. Это слишком. Если люди будут общаться на улице так же, как и в социальных сетях, то их арестуют», - цитирует Анри BBC.

Напомним, что несколькими месяцами ранее и Facebook, и Instagram заявляли, что будут бороться с неподобающим поведением в социальных сетях.