Байи близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи близок к подписанию нового контракта с клубом. Как сообщает портал Goal.com, ивуарийский футболист провёл переговоры с Уле Гуннаром Сульшером, и после этого разговора обрёл уверенность в том, что у него будет игровое время.

По данным источника, новый контракт Эрика Байи будет рассчитан на четыре сезона. О пролонгации трудового договора должно быть объявлено до завершения нынешнего сезона.

В сезоне 2020/2021 Эрик Байи провёл за «Манчестер Юнайтед» всего лишь пятнадцать матчей. В апреле защитнику исполнилось двадцать семь лет.