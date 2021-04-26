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Байи близок к продлению контракта с «Манчестер Юнайтед»

26 Апреля 2021, 15:20,

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи близок к подписанию нового контракта с клубом. Как сообщает портал Goal.com, ивуарийский футболист провёл переговоры с Уле Гуннаром Сульшером, и после этого разговора обрёл уверенность в том, что у него будет игровое время.

По данным источника, новый контракт Эрика Байи будет рассчитан на четыре сезона. О пролонгации трудового договора должно быть объявлено до завершения нынешнего сезона.

В сезоне 2020/2021 Эрик Байи провёл за «Манчестер Юнайтед» всего лишь пятнадцать матчей. В апреле защитнику исполнилось двадцать семь лет.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Эрик Байи
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Комментарии (1)
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0
altmax
26 Апреля 2021, 17:38

Накоя? Нашли замену Джонсу что ли? Даже в игровом режиме позиционная игра африканца весьма сомнительна. Обоих сплавить, Туанзебе в аренду скинуть, взять одного из молодёжки и одного прикупить нормального.

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