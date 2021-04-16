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«Ливерпуль» нашёл замену Салаху

16 Апреля 2021, 08:05,

Форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес может перебраться в английскую Премьер-лигу грядущим летом, об этом рапортует портал Goal.com.

Источник сообщает, что уругвайский нападающий близок к возвращению в «Ливерпуль». Мерсисайдский топ-клуб сделает предложение 34-летнему бомбардиру, если команду покинет египтянин Мохамед Салах. Африканца активно сватают в мадридский «Реал».

Напомним, что Луис защищал цвета «Ливерпуля» с 2011-го по 2014-й год.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Суарес провел 26 поединков, записав на свой счет 19 забитых мячей и две результативные передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Луис Суарес, Мохамед Салах
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