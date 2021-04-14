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Рэшфорд пропустил сегодняшнюю тренировку и вряд ли сыграет с «Гранадой»

14 Апреля 2021, 16:14,

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рискует пропустить ответный матч четвертьфинала Лиги Европы против «Гранады».

Как сообщает «Твиттер» The United Stand, английский футболист пропустил сегодняшнюю тренировку и вряд ли сыграет с «Гранадой». Отмечается, что полузащитник Дэниэл Джеймс вернулся в общую группу и может помочь своей команде в ближайших играх.

Матч между «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Гранады» завтра, пятнадцатого апреля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени. Первая игра завершилась гостевой победой «манкунианцев» со счётом 2:0.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Маркус Рэшфорд
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