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​СМИ уличили Моуринью во лжи

05 Апреля 2021, 18:29,

В воскресенье «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ньюкаслом» со счётом 2:2. Объясняя отсутствие в заявке на игру Тоби Алдервейрельда, главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью сообщил, что после возвращения из сборной Бельгии он начал тренироваться только в субботу.

Тем не менее, Алдервейрельд присутствует на фотографиях с тренировки «Тоттенхэма», проходившей в четверг, и на видео с тренировки «Тоттенхэма», проходившей в пятницу.

Daily Mail на своих страницах отмечает, что комментарии Моуринью вызвали замешательство среди футболистов и сотрудников «Тоттенхэма».

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Тоби Алдервейрельд
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Комментарии (1)
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1
Misha_diablo_football
05 Апреля 2021, 18:46

Какой же г@#?%€ этот Моуриньо, никогда ничему не учится, только гнет свою бесполезную линию...

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