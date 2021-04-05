​СМИ уличили Моуринью во лжи

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05 Апреля 2021, 18:29,
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В воскресенье «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ньюкаслом» со счётом 2:2. Объясняя отсутствие в заявке на игру Тоби Алдервейрельда, главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью сообщил, что после возвращения из сборной Бельгии он начал тренироваться только в субботу.
Тем не менее, Алдервейрельд присутствует на фотографиях с тренировки «Тоттенхэма», проходившей в четверг, и на видео с тренировки «Тоттенхэма», проходившей в пятницу.
Daily Mail на своих страницах отмечает, что комментарии Моуринью вызвали замешательство среди футболистов и сотрудников «Тоттенхэма».
На текущий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Тоби Алдервейрельд
Какой же г@#?%€ этот Моуриньо, никогда ничему не учится, только гнет свою бесполезную линию...