​СМИ уличили Моуринью во лжи

В воскресенье «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ньюкаслом» со счётом 2:2. Объясняя отсутствие в заявке на игру Тоби Алдервейрельда, главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью сообщил, что после возвращения из сборной Бельгии он начал тренироваться только в субботу.

Тем не менее, Алдервейрельд присутствует на фотографиях с тренировки «Тоттенхэма», проходившей в четверг, и на видео с тренировки «Тоттенхэма», проходившей в пятницу.

Daily Mail на своих страницах отмечает, что комментарии Моуринью вызвали замешательство среди футболистов и сотрудников «Тоттенхэма».

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.