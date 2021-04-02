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Годин рассказал, что мог перейти в «Манчестер Сити» в 2015 году, его остановил Симеоне

02 Апреля 2021, 15:21,

Защитник «Кальяри» Диего Годин рассказал, что мог перейти в «Манчестер Сити».

«Это было летом 2015 года, «Манчестер Сити» был готов заплатить сумму, которая была прописана в моем контракте. Переговоры шли, «горожане» очень хотели подписать меня.

В тот момент Симеоне находился в Японии, его проинформировали о переговорах. Он собрал определенную группу людей, в которую вошли Габи, Рауль Гарсия и Тьяго. Диего сказал: «Если Годин перейдёт в «Манчестер Сити», то я уйду из клуба». Уже через несколько дней я был близок к продлению контракта с «Атлетико». Это показывает, какая команда у нас была», - цитирует Година Football Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Атлетико Мадрид, Диего Годин
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