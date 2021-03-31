«Манчестер Сити» и «Атлетико» поборются за игрока «Аталанты»

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31 Марта 2021, 08:17,
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Два европейских топ-клуба претендуют на защитника Робина Госенса, права на которого принадлежат «Аталанте». Об этом рапортует Tuttomercatoweb.
Согласно данным источника, в борьбе за 26-летнего немецкого футболиста сойдутся «Манчестер Сити» и мадридский «Атлетико». Ранее сообщалось, что итальянский клуб планирует выручить с продажи игрока 40 миллионов евро.
Трудовое соглашение Госенса с бергамасками рассчитано до середины 2022-го года.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии защитник провел 23 встречи, отметившись девятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Также Робин получил шесть желтых карточек.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Атлетико Мадрид, Робин Госенс