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«Манчестер Сити» и «Атлетико» поборются за игрока «Аталанты»

31 Марта 2021, 08:17,

Два европейских топ-клуба претендуют на защитника Робина Госенса, права на которого принадлежат «Аталанте». Об этом рапортует Tuttomercatoweb.

Согласно данным источника, в борьбе за 26-летнего немецкого футболиста сойдутся «Манчестер Сити» и мадридский «Атлетико». Ранее сообщалось, что итальянский клуб планирует выручить с продажи игрока 40 миллионов евро.

Трудовое соглашение Госенса с бергамасками рассчитано до середины 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии защитник провел 23 встречи, отметившись девятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Также Робин получил шесть желтых карточек.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Атлетико Мадрид, Робин Госенс
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