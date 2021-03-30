​Хадсон-Одои возвращается в «Челси» с травмой

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30 Марта 2021, 23:37,
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Каллум Хадсон-Одои получил травму на тренировке молодёжной сборной Англии и пропустит матч против Хорватии в среду. Главный тренер английской молодёжки Эйди Бутройд сообщил журналистам о возвращении Хадсона-Одои в расположение «Челси».
Пока непонятно, сколько времени понадобится Хадсону-Одои на восстановление после повреждения. В этом сезоне молодой футболист провёл за «Челси» тридцать два матча, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами на партнёров.
Добавим, что Хадсон-Одои является воспитанником академии «Челси».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Молодёжная Сборная Англии, Каллум Хадсон-Одои