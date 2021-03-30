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​Хадсон-Одои возвращается в «Челси» с травмой

30 Марта 2021, 23:37,

Каллум Хадсон-Одои получил травму на тренировке молодёжной сборной Англии и пропустит матч против Хорватии в среду. Главный тренер английской молодёжки Эйди Бутройд сообщил журналистам о возвращении Хадсона-Одои в расположение «Челси».

Пока непонятно, сколько времени понадобится Хадсону-Одои на восстановление после повреждения. В этом сезоне молодой футболист провёл за «Челси» тридцать два матча, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами на партнёров.

Добавим, что Хадсон-Одои является воспитанником академии «Челси».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Молодёжная Сборная Англии, Каллум Хадсон-Одои
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