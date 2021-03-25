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​Гюндоган рассказал о разнице между Клоппом и Гвардиолой

25 Марта 2021, 19:55,

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал о разнице между Хосепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом. Под руководством немца футболист ранее выступал за «Боруссию».

«Пеп и Юрген – очень разные тренеры. Они оба великолепны и имеют тип характера, с которым мне легко ладить.

Клопп – это мотиватор, который готовит вас к битве. Гвардиола же уделяет невероятное внимание тактическим деталям в игре. Ему всегда нужен план. Вот почему ему нравятся умные, гибкие и универсальные футболисты», - рассказал Гюндоган в интервью для журнала Mr Porter.

Отметим, что Илкая Гюндогана признавали лучшим футболистом чемпионата Англии в январе и феврале.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, Илкай Гюндоган
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