​Бенитес хочет снова поработать в АПЛ

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21 Марта 2021, 13:24,
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Известный испанский тренер Рафаэль Бенитес заявил о желании снова поработать в клубе английской Премьер-лиги.
«Моим приоритетом является Англия. Мне очень нравится Премьер-лига, и моя семья здесь. Но я хочу конкурировать с лучшими или иметь проект, который позволит нам сократить разрыв, а затем конкурировать с лучшими.
Сейчас у меня нет предложений с такими проектами. Я бы хотел подождать месяц-два, чтобы найти подходящий вариант. Но я не хочу оставаться без работы», - сказал Бенитес Daily Mail.
Ранее в Англии Рафаэль Бенитес тренировал «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рафаэль Бенитес
После Ньюкасла вряд ли кто-то предложит что-то серьёзное. А так видеть его бы хотелось, когорту замечательных тренеров прекрасно бы дополнил!