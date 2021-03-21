Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Бенитес хочет снова поработать в АПЛ

21 Марта 2021, 13:24,

Известный испанский тренер Рафаэль Бенитес заявил о желании снова поработать в клубе английской Премьер-лиги.

«Моим приоритетом является Англия. Мне очень нравится Премьер-лига, и моя семья здесь. Но я хочу конкурировать с лучшими или иметь проект, который позволит нам сократить разрыв, а затем конкурировать с лучшими.

Сейчас у меня нет предложений с такими проектами. Я бы хотел подождать месяц-два, чтобы найти подходящий вариант. Но я не хочу оставаться без работы», - сказал Бенитес Daily Mail.

Ранее в Англии Рафаэль Бенитес тренировал «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рафаэль Бенитес
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Комментарии (1)
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Super fanat
21 Марта 2021, 13:53

После Ньюкасла вряд ли кто-то предложит что-то серьёзное. А так видеть его бы хотелось, когорту замечательных тренеров прекрасно бы дополнил!

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