​Бенитес хочет снова поработать в АПЛ

Известный испанский тренер Рафаэль Бенитес заявил о желании снова поработать в клубе английской Премьер-лиги.

«Моим приоритетом является Англия. Мне очень нравится Премьер-лига, и моя семья здесь. Но я хочу конкурировать с лучшими или иметь проект, который позволит нам сократить разрыв, а затем конкурировать с лучшими.

Сейчас у меня нет предложений с такими проектами. Я бы хотел подождать месяц-два, чтобы найти подходящий вариант. Но я не хочу оставаться без работы», - сказал Бенитес Daily Mail.

Ранее в Англии Рафаэль Бенитес тренировал «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл».