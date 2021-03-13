​Анчелотти попробовал объяснить проблемы «Эвертона» в домашних матчах

В субботу вечером «Эвертон» проиграл дома «Бёрнли» со счётом 1:2. В родных стенах в этом чемпионате «ириски» набрали 17 очков, а на выезде – 29. Карло Анчелотти, главный тренер мерсисайдцев, постарался найти объяснение этому весьма необычному показателю.

«Когда мы стараемся играть качественно, у нас возникают трудности. Мы сильнее, когда мы берём за основу хорошую игру в обороне», - высказался Анчелотти в эфире Sky Sports.

На текущую минуту «Эвертон» располагается на шестой позиции в турнирной таблице английского чемпионата. На следующих выходных команда Карло Анчелотти примет «Манчестер Сити» в Кубке Англии.