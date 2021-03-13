Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Эвертон» неожиданно проиграл дома «Бёрнли»

13 Марта 2021, 22:26,

В 28-м туре АПЛ «Эвертон» мог подобраться ближе к топ-4 команд лиги. Для этого нужно было обыгрывать дома давно не побеждающий «Бёрнли». Гости отлично провели стартовый отрезок. На 13-й минуте Крис Вуд завершил мини-штурм ворот «ирисок», а вскоре мастерством блеснул Дуайт Макнил, который удвоил счет ударом с линии штрафной. И тут же Йоханн Гудмундссон мог делать счет разгромным, но попал в каркас ворот. Гол Доминика Калверта-Льюинна вернул интригу, но фаворит поединка так и не спасся в оставшееся время - 1:2.

«Эвертон» шестой,  а его соперник поднялся на 15-е место.

Протокол игры  
Эвертон 1:2 Бёрнли
    13' Вуд Крис (0:1)
    24' Макнил Дуайт (0:2)
(1:2) Калверт-Льюин Доминик 32'    
Пикфорд Джордан   43' (Виржиния Жоау (   43') Холгейт Мэйсон   73' (Коулмэн Шеймус (   73') Кин Майкл Годфри Бен Динь Люка Аллан Маркес Дэйвис Том   66' (Кинг Джошуа (   66') Гомеш Андре Айуоби Алекс Калверт-Льюин Доминик Ришарлисон
Запасные: Мина Йерри Бродхед Нейтан Оньянго Тайлер Сигурдссон Гильфи Нкунку Нильс
Поуп Ник   85' Лоутон Мэттью   45' Тарковски Джеймс   76' Ми Бен Питерс Эрик Гудмундссон Йоханн   66' (Брэйди Роберт (   66') Вествуд Эшли   37' Браунхилл Джош Макнил Дуайт Выдра Матей   78' (Родригес Джей (   78') Вуд Крис
Запасные: Данн Джимми Бенсон Джош Стивенс Дейл Бардсли Филипп Пикок-Фаррелл Бэйли Richard Nartey Лонг Кевин
13 марта. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон, Бёрнли
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