«Эвертон» неожиданно проиграл дома «Бёрнли»

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13 Марта 2021, 22:26,
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В 28-м туре АПЛ «Эвертон» мог подобраться ближе к топ-4 команд лиги. Для этого нужно было обыгрывать дома давно не побеждающий «Бёрнли». Гости отлично провели стартовый отрезок. На 13-й минуте Крис Вуд завершил мини-штурм ворот «ирисок», а вскоре мастерством блеснул Дуайт Макнил, который удвоил счет ударом с линии штрафной. И тут же Йоханн Гудмундссон мог делать счет разгромным, но попал в каркас ворот. Гол Доминика Калверта-Льюинна вернул интригу, но фаворит поединка так и не спасся в оставшееся время - 1:2.
«Эвертон» шестой, а его соперник поднялся на 15-е место.
Протокол игры
|13' Вуд Крис (0:1)
|24' Макнил Дуайт (0:2)
|(1:2) Калверт-Льюин Доминик 32'
Пикфорд Джордан 43' ( Виржиния Жоау ( 43') • Холгейт Мэйсон 73' ( Коулмэн Шеймус ( 73') • Кин Майкл • Годфри Бен • Динь Люка • Аллан Маркес • Дэйвис Том 66' ( Кинг Джошуа ( 66') • Гомеш Андре • Айуоби Алекс • Калверт-Льюин Доминик • Ришарлисон
Запасные: Мина Йерри • Бродхед Нейтан • Оньянго Тайлер • Сигурдссон Гильфи • Нкунку Нильс
Поуп Ник • 85'Лоутон Мэттью • 45'Тарковски Джеймс • 76'Ми Бен • Питерс Эрик • Гудмундссон Йоханн 66' ( Брэйди Роберт ( 66') • Вествуд Эшли • 37'Браунхилл Джош • Макнил Дуайт • Выдра Матей 78' ( Родригес Джей ( 78') • Вуд Крис
Запасные: Данн Джимми • Бенсон Джош • Стивенс Дейл • Бардсли Филипп • Пикок-Фаррелл Бэйли • Richard Nartey • Лонг Кевин
13 марта. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Эвертон, Бёрнли