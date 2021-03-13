«Эвертон» неожиданно проиграл дома «Бёрнли»

В 28-м туре АПЛ «Эвертон» мог подобраться ближе к топ-4 команд лиги. Для этого нужно было обыгрывать дома давно не побеждающий «Бёрнли». Гости отлично провели стартовый отрезок. На 13-й минуте Крис Вуд завершил мини-штурм ворот «ирисок», а вскоре мастерством блеснул Дуайт Макнил, который удвоил счет ударом с линии штрафной. И тут же Йоханн Гудмундссон мог делать счет разгромным, но попал в каркас ворот. Гол Доминика Калверта-Льюинна вернул интригу, но фаворит поединка так и не спасся в оставшееся время - 1:2.

«Эвертон» шестой, а его соперник поднялся на 15-е место.