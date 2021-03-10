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«Тоттенхэм» хочет продлить аренду Бэйла

10 Марта 2021, 09:20,

Валлийский вингер Гарет Бэйл может задержаться в лондонском «Тоттенхэме». Как сообщает Football.London, руководство английского клуба планирует продлить арендное соглашение с 31-летним игроком.

Ранее СМИ сообщали, что главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не заинтересован в возвращении Гарета. Вполне вероятно, что «сливочные» согласятся оставить футболиста в лондонском клубе.

Действующее соглашение Бэйла с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2021-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги валлиец провел 11 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Гарет Бэйл
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