«Тоттенхэм» хочет продлить аренду Бэйла

Валлийский вингер Гарет Бэйл может задержаться в лондонском «Тоттенхэме». Как сообщает Football.London, руководство английского клуба планирует продлить арендное соглашение с 31-летним игроком.

Ранее СМИ сообщали, что главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не заинтересован в возвращении Гарета. Вполне вероятно, что «сливочные» согласятся оставить футболиста в лондонском клубе.

Действующее соглашение Бэйла с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2021-го года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги валлиец провел 11 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.