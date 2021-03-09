Невилл: «У «Ливерпуля» не провал, это крах»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на телевидении Гари Невилл поделился мнением о провальном выступлении «Ливерпуля» в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» показывал прекрасный футбол и добился больших высот. Я ожидал, что они могут провалиться, но это ведь не провал - это настоящий крах. Сейчас в команде все очень печально», - приводит слова Невилла Sky Sports.

Подопечные Юргена Клоппа набрали 43 очка после 28 туров чемпионата Англии. Мерсисайдцы занимают лишь восьмое место в турнирной таблице.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведет в Лиге чемпионов против «РБ Лейпцига».