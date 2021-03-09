Невилл: «У «Ливерпуля» не провал, это крах»

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09 Марта 2021, 11:55,
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на телевидении Гари Невилл поделился мнением о провальном выступлении «Ливерпуля» в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.
«Ливерпуль» показывал прекрасный футбол и добился больших высот. Я ожидал, что они могут провалиться, но это ведь не провал - это настоящий крах. Сейчас в команде все очень печально», - приводит слова Невилла Sky Sports.
Подопечные Юргена Клоппа набрали 43 очка после 28 туров чемпионата Англии. Мерсисайдцы занимают лишь восьмое место в турнирной таблице.
Ближайший матч «Ливерпуль» проведет в Лиге чемпионов против «РБ Лейпцига».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Гари Невилл