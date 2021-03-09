Кавани близок к переходу в «Боку Хуниорс»

34-летний бомбардир Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины. Согласно сведениям Mundo Deportivo, подписать контракт с опытным голеадором желает «Бока Хуниорс».

Кавани может присоединиться к аргентинскому гранду на правах свободного агента по завершении нынешнего сезона. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает грядущим летом, и руководство английского клуба не планирует продлевать сотрудничество.

Что касается «Боки Хуниорс», то аргентинцы готовы предложить Эдинсону контракт на три года.

В текущем розыгрыше АПЛ нападающий провел 18 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей и две результативные передачи.