Кавани близок к переходу в «Боку Хуниорс»

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09 Марта 2021, 09:22,
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34-летний бомбардир Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Аргентины. Согласно сведениям Mundo Deportivo, подписать контракт с опытным голеадором желает «Бока Хуниорс».
Кавани может присоединиться к аргентинскому гранду на правах свободного агента по завершении нынешнего сезона. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает грядущим летом, и руководство английского клуба не планирует продлевать сотрудничество.
Что касается «Боки Хуниорс», то аргентинцы готовы предложить Эдинсону контракт на три года.
В текущем розыгрыше АПЛ нападающий провел 18 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей и две результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Эдинсон Кавани, Бока Хуниорс, Трансферы футбола - лето 2021
Мог бы ещё попылить в МЮ, но удачи! Видимо, понимает, что в команде на него по серьёзке не рассчитывают. А Бока Хуниорс готова дать длительный контракт, так что почему нет? Вот и Ибра, не всё вышло в МЮ, выгнали, от Америки откамбечил и в Милане пылит. Может, Кавани предстоит проделать тот самый путь? Бока Хуниорс -сильный клуб и на этом карьера Кавани навряд ли заканчивается.