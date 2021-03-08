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«Манчестер Юнайтед» не интересуется Чалханоглу

08 Марта 2021, 16:23,

Полузащитник Хакан Чалханоглу с большой долей вероятности останется в «Милане».

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, представители футболиста совсем недавно встретились с руководством «Милана» и обсудили возможное продление контракта, стороны стали ещё ближе к достижению соглашения. В то же время отмечается, что «Манчестер Юнайтед» не проявляет интерес к Чалханоглу, несмотря на информацию, появившуюся ранее.

27-летний футболист сборной Турции принял участие в тридцати матчах в нынешнем сезоне, забил шесть голов и отдал одиннадцать голевых передач. Контракт Хакана с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Милан, Хакан Чалханоглу
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