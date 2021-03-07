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«Лестер» чудом вырвал победу в матче с «Брайтоном»

07 Марта 2021, 00:53,

В 27-м туре чемпионата Англии «Лестер» провёл очередной драматичный матч, который рисковал завершиться потерей очков. В гостях у «Брайтона» «лисы» пропустили первыми после выхода один на один с голкипером. Сидней Таварес ударом из-за пределов штрафной едва не сравнял счет (сэйв), а в ответке Адам Лаллана мог забить снова, но головой направил мяч в дальнюю штангу. После перерыва гости отыгрались, забив похожий гол, его автор Келечи Ихеначо.  В концовке Каспер Шмейхель спас «Лестер» от возможного гола, а за грубую ошибку вратаря на выходе «Брайтон» был жестоко наказан - после подачи Даниэль Амарти спокойно переправил мяч в цель - 2:1.

После этого успеха «Лестер» догнал «МЮ» на втором месте.

Протокол игры  
Брайтон 1:2 Лестер
(1:0) Лаллана Адам 10'    
    62' Ихеаначо Келечи (1:1)
    88' Амарти Даниэль (1:2)
Санчес Роберт Вельтман Йоел Уайт Бен Данк Льюис Бёрн Дэн Биссума Ив   90' (Джаханбакш Алиреза (   90') Гросс Паскаль Лаллана Адам Макаллистер Алексис   69' (Альсате Стивен (   69') Троссар Леандро Мопе Нил   79' (Уэлбек Данни (   79')
Запасные: Зачири Анди Стил Джейсон Модер Якуб Искьердо Хосе Прёппер Дэви Тау Перси
Шмейхель Каспер Амарти Даниэль Фофана Уэсли Сёюнджю Чаглар Ндиди Уилфред Рикарду Перейра II Тилеманс Юри   76' Sidnei Tavares   72' (Олбрайтон Марк (   72') Кастань Тимоти Варди Джейми Ихеаначо Келечи   90' (Чодури Хамза (   90')
Запасные: Лешаела Такгало Фухс Кристиан Флинн Шейн Вонтаэ Дейли-Кэмпбелл Менди Нампалис Томас Люк Уорд Дэнни II
06 марта. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лестер, Брайтон
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