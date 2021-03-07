«Лестер» чудом вырвал победу в матче с «Брайтоном»

В 27-м туре чемпионата Англии «Лестер» провёл очередной драматичный матч, который рисковал завершиться потерей очков. В гостях у «Брайтона» «лисы» пропустили первыми после выхода один на один с голкипером. Сидней Таварес ударом из-за пределов штрафной едва не сравнял счет (сэйв), а в ответке Адам Лаллана мог забить снова, но головой направил мяч в дальнюю штангу. После перерыва гости отыгрались, забив похожий гол, его автор Келечи Ихеначо. В концовке Каспер Шмейхель спас «Лестер» от возможного гола, а за грубую ошибку вратаря на выходе «Брайтон» был жестоко наказан - после подачи Даниэль Амарти спокойно переправил мяч в цель - 2:1.

После этого успеха «Лестер» догнал «МЮ» на втором месте.