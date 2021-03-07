«Лестер» чудом вырвал победу в матче с «Брайтоном»

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07 Марта 2021, 00:53,
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В 27-м туре чемпионата Англии «Лестер» провёл очередной драматичный матч, который рисковал завершиться потерей очков. В гостях у «Брайтона» «лисы» пропустили первыми после выхода один на один с голкипером. Сидней Таварес ударом из-за пределов штрафной едва не сравнял счет (сэйв), а в ответке Адам Лаллана мог забить снова, но головой направил мяч в дальнюю штангу. После перерыва гости отыгрались, забив похожий гол, его автор Келечи Ихеначо. В концовке Каспер Шмейхель спас «Лестер» от возможного гола, а за грубую ошибку вратаря на выходе «Брайтон» был жестоко наказан - после подачи Даниэль Амарти спокойно переправил мяч в цель - 2:1.
После этого успеха «Лестер» догнал «МЮ» на втором месте.
Протокол игры
|(1:0) Лаллана Адам 10'
|62' Ихеаначо Келечи (1:1)
|88' Амарти Даниэль (1:2)
Санчес Роберт • Вельтман Йоел • Уайт Бен • Данк Льюис • Бёрн Дэн • Биссума Ив 90' ( Джаханбакш Алиреза ( 90') • Гросс Паскаль • Лаллана Адам • Макаллистер Алексис 69' ( Альсате Стивен ( 69') • Троссар Леандро • Мопе Нил 79' ( Уэлбек Данни ( 79')
Запасные: Зачири Анди • Стил Джейсон • Модер Якуб • Искьердо Хосе • Прёппер Дэви • Тау Перси
Шмейхель Каспер • Амарти Даниэль • Фофана Уэсли • Сёюнджю Чаглар • Ндиди Уилфред • Рикарду Перейра II • Тилеманс Юри • 76'Sidnei Tavares 72' ( Олбрайтон Марк ( 72') • Кастань Тимоти • Варди Джейми • Ихеаначо Келечи 90' ( Чодури Хамза ( 90')
Запасные: Лешаела Такгало • Фухс Кристиан • Флинн Шейн • Вонтаэ Дейли-Кэмпбелл • Менди Нампалис • Томас Люк • Уорд Дэнни II
06 марта. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лестер, Брайтон