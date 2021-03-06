​Гюндоган вспомнил, как мог завершить карьеру в 23 года

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган вспомнил, как из-за проблем со спиной мог повесить бутсы на гвоздь уже в возрасте двадцати трёх лет.

«Я тогда пропустил четырнадцать месяцев. Хуже всего было то, что никто не знал, что это за травма. Я обратился к хирургу, и он хотел мне вживить в спину большой винт. Я бы не смог играть в футбол на таком уровне.

Я боялся, что не смогу играть футбол. Очень рад, что нашёл подходящего хирурга», - рассказал Гюндоган The Guardian.

В тридцати матчах сезона 2020/2021 Илкай Гюндоган забил тринадцать голов и отдал три голевых паса.