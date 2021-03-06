«Арсенал» намерен подписать лучшего бомбардира Чемпионшипа

24-летний нападающий Айван Тони, выступающий в Чемпионшипе за «Брентфорд», может продолжить карьеру в одном из клубов Премьер-лиги.

Как сообщает Football London, заинтересованность в приобретении игрока проявляет лондонский «Арсенал». Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

«Брентфорд» готов расстаться со своим лидером, если получит предложение в размере 35 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает форварда в десять миллионов.

Стоит отметить, что Тони является лидером гонки бомбардиров Чемпионшипа. На счету нападающего 25 голов в 33 сыгранных встречах.