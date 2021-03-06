«Арсенал» намерен подписать лучшего бомбардира Чемпионшипа

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06 Марта 2021, 09:52,
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24-летний нападающий Айван Тони, выступающий в Чемпионшипе за «Брентфорд», может продолжить карьеру в одном из клубов Премьер-лиги.
Как сообщает Football London, заинтересованность в приобретении игрока проявляет лондонский «Арсенал». Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.
«Брентфорд» готов расстаться со своим лидером, если получит предложение в размере 35 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает форварда в десять миллионов.
Стоит отметить, что Тони является лидером гонки бомбардиров Чемпионшипа. На счету нападающего 25 голов в 33 сыгранных встречах.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021, Айван Тони
Чемпионшип конечно вязкий и жесткий турнир. Но АПЛ иной уровень