Всего три клуба АПЛ набрали в 2021 году меньше очков, чем «Ливерпуль»

В центральном матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на домашнем поле встречался с лондонским «Челси». Подопечные Юргена Клоппа потерпели поражение со счетом 0:1.

Как информирует Opta, мерсисайдцы набрали в 2021-м году всего десять баллов по итогам 11 проведенных матчей. Только три клуба записали себе в актив меньшее количество очков - «Вест Бромвич» (9), «Ньюкасл» (7), «Саутгемптон» (4).

Напомним, что в настоящий момент «Ливерпуль» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Мерсисайдцы впервые в клубной истории потерпели пять подряд домашних поражений.