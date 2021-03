Всего три клуба АПЛ набрали в 2021 году меньше очков, чем «Ливерпуль»

В центральном матче 29-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на домашнем поле встречался с лондонским «Челси». Подопечные Юргена Клоппа потерпели поражение со счетом 0:1.

Как информирует Opta, мерсисайдцы набрали в 2021-м году всего десять баллов по итогам 11 проведенных матчей. Только три клуба записали себе в актив меньшее количество очков - «Вест Бромвич» (9), «Ньюкасл» (7), «Саутгемптон» (4).

Напомним, что в настоящий момент «Ливерпуль» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Мерсисайдцы впервые в клубной истории потерпели пять подряд домашних поражений.

10 - Liverpool have earned just 10 points from 11 Premier League games in 2021, with only West Brom (nine), Newcastle (seven) and Southampton (four) picking up fewer points since the turn of the year. Struggle. pic.twitter.com/6Zr36uOnJ8