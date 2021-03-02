Три клуба АПЛ претендуют на форварда «Селтика»

Французский нападающий Одсонн Эдуар, выступающий в Шотландии за «Селтик», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Leicester Mercury, заинтересованность в переходе 23-летнего футболиста проявляют сразу несколько представителей АПЛ. Речь идет о «Лестере», лондонском «Арсенале» и бирмингемской «Астон Вилле».

Стоит отметить, что Эдуар является воспитанником академии «ПСЖ». В составе шотландского коллектива он выступает с 2018-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Шотландии Одсонн провел 24 встречи, забил 16 мячей (5 - с пенальти) и отдал две результативные передачи.