​«Ливерпуль» готов предложить за де Пауля 30 млн евро, «Удинезе» хочет 40

Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль остаётся в сфере интересов «Ливерпуля». Как сообщает Tutto Udinese, мерсисайдцы готовы заплатить за 26-летнего футболиста 30 миллионов евро, однако фриульцы хотят 40.

Эксперты из transfermarkt считают, что трансферная стоимость де Пауля находится ровно посредине между позициями клубов – игрок оценивается в 35 миллионов евро.

В сезоне 2020/2021 Родриго де Пауль провёл за «Удинезе» двадцать пять матчей в чемпионате и Кубке Италии. На счету аргентинского полузащитника пять забитых голов и такое же количество результативных передач на партнёров.