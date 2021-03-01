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​«Ливерпуль» готов предложить за де Пауля 30 млн евро, «Удинезе» хочет 40

01 Марта 2021, 15:18,

Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль остаётся в сфере интересов «Ливерпуля». Как сообщает Tutto Udinese, мерсисайдцы готовы заплатить за 26-летнего футболиста 30 миллионов евро, однако фриульцы хотят 40.

Эксперты из transfermarkt считают, что трансферная стоимость де Пауля находится ровно посредине между позициями клубов – игрок оценивается в 35 миллионов евро.

В сезоне 2020/2021 Родриго де Пауль провёл за «Удинезе» двадцать пять матчей в чемпионате и Кубке Италии. На счету аргентинского полузащитника пять забитых голов и такое же количество результативных передач на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Удинезе, Трансферы футбола - лето 2021, Родриго де Пауль
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