​«Ливерпуль» готов предложить за де Пауля 30 млн евро, «Удинезе» хочет 40

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01 Марта 2021, 15:18,
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Полузащитник «Удинезе» Родриго де Пауль остаётся в сфере интересов «Ливерпуля». Как сообщает Tutto Udinese, мерсисайдцы готовы заплатить за 26-летнего футболиста 30 миллионов евро, однако фриульцы хотят 40.
Эксперты из transfermarkt считают, что трансферная стоимость де Пауля находится ровно посредине между позициями клубов – игрок оценивается в 35 миллионов евро.
В сезоне 2020/2021 Родриго де Пауль провёл за «Удинезе» двадцать пять матчей в чемпионате и Кубке Италии. На счету аргентинского полузащитника пять забитых голов и такое же количество результативных передач на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Удинезе, Трансферы футбола - лето 2021, Родриго де Пауль