«Лидс» за тайм разгромил «Саутгемптон»

В отложенном матче 18-го тура Премьер-лиги играли соседи по турнирной таблице - бескомпромиссный «Лидс» и проваливающий этот отрезок сезона «Саутгемптон». «Святые» имели некоторые шансы в первом тайме, к тому же надеялись на пенальти за фол Диего Льоренте, но ВАР отменил решение арбитра. После перерыва пошла игра в одни ворота. Патрик Бэмфорд в касание точно пробил с линии штрафной, Стюарт Даллас со средней дистанции удвоил счет, а Рафинья поразил цель ударом со штрафного удара - 3:0.

«Лидс» с 35 очками вышел на 10-е место, оттеснив «Арсенал» в нижнюю половину таблицы.