Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Лидс» за тайм разгромил «Саутгемптон»

23 Февраля 2021, 22:52,

В отложенном матче 18-го тура Премьер-лиги играли соседи по турнирной таблице - бескомпромиссный «Лидс» и проваливающий этот отрезок сезона «Саутгемптон». «Святые» имели некоторые шансы в первом тайме, к тому же надеялись на пенальти за фол Диего Льоренте, но ВАР отменил решение арбитра. После перерыва пошла игра в одни ворота. Патрик Бэмфорд в касание точно пробил с линии штрафной, Стюарт Даллас со средней дистанции удвоил счет, а Рафинья поразил цель ударом со штрафного удара - 3:0.

«Лидс» с 35 очками вышел на 10-е место, оттеснив «Арсенал» в нижнюю половину таблицы.

Протокол игры  
Лидс 3:0 Саутгемптон
(1:0) Бэмфорд Патрик 47'    
(2:0) Даллас Стюарт 78'    
(3:0) Рафинья Диас 84'    
Меслье Иллан Льоренте Диего Купер Лиам Стрёйк Паскаль Харрисон Джек   46' (Кошта Элдер (   46') Эйлинг Люк Клих Матеуш   59' (Алиоски Эгзиян (   59') Даллас Стюарт Рафинья Диас   85' Робертс Тайлер   75' (Эрнандес Пабло (   75') Бэмфорд Патрик
Запасные: Niall Huggins Дженкинс Джек Касилья Кико Джелхардт Джо Кейси Оливер Крессвел Чарли
Маккарти Алекс Беднарек Ян Вестергор Янник   26' Салису Мохаммед Бертранд Райан Армстронг Стюарт Уорд-Праус Джеймс Ромеу Ориоль   70' (Дженепо Мусса (   70'   83') Телла Нейтан   58' (Минамино Такуми (   58') Адамс Че Редмонд Натан   58' (Ингс Дэнни (   58')
Запасные: Стивенс Джек Янкевиц Александр Н'Лундулу Даниэл Чауке Кгагело Рамсей Кейн Форстер Фрейзер
23 февраля. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Саутгемптон, Лидс
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