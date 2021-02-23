«Лидс» за тайм разгромил «Саутгемптон»

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23 Февраля 2021, 22:52,
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В отложенном матче 18-го тура Премьер-лиги играли соседи по турнирной таблице - бескомпромиссный «Лидс» и проваливающий этот отрезок сезона «Саутгемптон». «Святые» имели некоторые шансы в первом тайме, к тому же надеялись на пенальти за фол Диего Льоренте, но ВАР отменил решение арбитра. После перерыва пошла игра в одни ворота. Патрик Бэмфорд в касание точно пробил с линии штрафной, Стюарт Даллас со средней дистанции удвоил счет, а Рафинья поразил цель ударом со штрафного удара - 3:0.
«Лидс» с 35 очками вышел на 10-е место, оттеснив «Арсенал» в нижнюю половину таблицы.
Протокол игры
|Лидс
|3:0
|Саутгемптон
|(1:0) Бэмфорд Патрик 47'
|(2:0) Даллас Стюарт 78'
|(3:0) Рафинья Диас 84'
Меслье Иллан • Льоренте Диего • Купер Лиам • Стрёйк Паскаль • Харрисон Джек 46' ( Кошта Элдер ( 46') • Эйлинг Люк • Клих Матеуш 59' ( Алиоски Эгзиян ( 59') • Даллас Стюарт • Рафинья Диас • 85'Робертс Тайлер 75' ( Эрнандес Пабло ( 75') • Бэмфорд Патрик
Запасные: Niall Huggins • Дженкинс Джек • Касилья Кико • Джелхардт Джо • Кейси Оливер • Крессвел Чарли
Маккарти Алекс • Беднарек Ян • Вестергор Янник • 26'Салису Мохаммед • Бертранд Райан • Армстронг Стюарт • Уорд-Праус Джеймс • Ромеу Ориоль 70' ( Дженепо Мусса ( 70' ) • 83'Телла Нейтан 58' ( Минамино Такуми ( 58') • Адамс Че • Редмонд Натан 58' ( Ингс Дэнни ( 58')
Запасные: Стивенс Джек • Янкевиц Александр • Н'Лундулу Даниэл • Чауке Кгагело • Рамсей Кейн • Форстер Фрейзер
23 февраля. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Саутгемптон, Лидс