Голкипер «Лидса» Меслье побил рекорд Харта в Премьер-лиге

Голкипер «Лидса» Иллан Меслье является одним из перспективных вратарей в английском футболе. В отложенном матче 18-го тура Премьер-лиги против «Саутгемптона» (3:0) Меслье отыграл на ноль. Это уже его седьмой «сухарь» в матчах топ-дивизиона Англии, что позволило ему стать рекордсменом среди голкиперов не старше 21 года. Ранее рекорд принадлежал Джо Харту, который отменно начал карьеру в «Манчестер Сити» (6 матчей на ноль).

Ровно через неделю французу стукнет 21 год, его трансферная стоимость уже оценивается в 12 млн евро. В «Лидсе» он играет полгода после трансфера из «Лорьяна».