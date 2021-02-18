Заха: «Мы должны стоять прямо, а не на коленях. Это унизительно»

28-летний нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха раскритиковал предматчевые акции Black Lives Matter. Игроки Премьер-лиги продолжают «стоять на коленях» перед играми с прошлого сезона.

«Когда я рос, родители давали мне понять, что я должен гордиться тем, что я темнокожий. Мы должны стоять прямо, а не на коленях. Это унизительно. Все эти акции не приносят должного эффекта, это не работает. Теперь все похоже на какую-то бесполезную рутину, это должно прекратиться.

Клуб Чемпионшипа «Брентфорд» на этой неделе также заявил, что его игроки перестанут стоять на коленях перед матчами, так как считают, данный жест против дискриминации больше не оказывает должного воздействия.