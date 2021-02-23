«Кристал Пэлас» неожиданно вырвал победу у «Брайтона»

«Брайтон» и «Кристал Пэлас» провели заключительный матч 25-го тура АПЛ. Гости открыли счет на 28-й минуте усилиями Жана-Филиппа Матета и больше не угрожали воротам противника до компенсированного времени. А вот у соперника была полтора десятка попыток забить мяч, и только одна стала голевой, в начале второго тайма добился цели Йоел Вельтман - 1:1. Интересно, что в концовке гости вырвали победу, когда Кристиан Бентеке переправил мяч в угол ворот после подачи с левого фланга - 2:1 в пользу «Кристал Пэлас».