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«Кристал Пэлас» неожиданно вырвал победу у «Брайтона»

23 Февраля 2021, 00:57,

«Брайтон» и «Кристал Пэлас» провели заключительный матч 25-го тура АПЛ. Гости открыли счет на 28-й минуте усилиями Жана-Филиппа Матета и больше не угрожали воротам противника до компенсированного времени. А вот у соперника была полтора десятка попыток забить мяч, и только одна стала голевой, в начале второго тайма добился цели Йоел Вельтман - 1:1. Интересно, что в концовке гости вырвали победу, когда Кристиан Бентеке переправил мяч в угол ворот после подачи с левого фланга - 2:1 в пользу «Кристал Пэлас».

Протокол игры  
Брайтон 1:2 Кристал Пэлас
    28' Матета Жан-Филипп (0:1)
(1:1) Вельтман Йоел 55'    
    90' Бентеке Кристиан (1:2)
Санчес Роберт Уайт Бен Данк Льюис Бёрн Дэн   53' Биссума Ив Вельтман Йоел   84' Гросс Паскаль   81' (Джаханбакш Алиреза (   81') Макаллистер Алексис   68' (Лаллана Адам (   68') Альсате Стивен   46' (Уэлбек Данни (   46') Троссар Леандро Мопе Нил
Запасные: Зачири Анди Стил Джейсон Модер Якуб Коннолли Аарон Прёппер Дэви Тау Перси
Гуаита Висенте Уорд Джоэл Куйяте Шейку Кэхилл Гари Митчелл Тайрик Ридевальд Жайро Миливоевич Лука Эзе Эберечи   90' (Маккарти Джеймс (   90') Айю Джордан Матета Жан-Филипп   75' (Бентеке Кристиан (   75') Таунсенд Андрос
Запасные: Бачуайи Миши Батлэнд Джек Данн Скотт Келли Мартин Клайн Натаниэль Ван Анхольт Патрик
22 февраля. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Кристал Пэлас, Брайтон
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Комментарии (1)
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0
Oleg-Chelsea
23 Февраля 2021, 01:25

Обалдеть, Кристал Пэлес - два удара два гола, причем второй на последней минуте... просто был в шоке. Я вообще думал, что они проиграют. Вот она и интрига. Терпели и в конце вырвали победу)))

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