«Кристал Пэлас» неожиданно вырвал победу у «Брайтона»

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23 Февраля 2021, 00:57,
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«Брайтон» и «Кристал Пэлас» провели заключительный матч 25-го тура АПЛ. Гости открыли счет на 28-й минуте усилиями Жана-Филиппа Матета и больше не угрожали воротам противника до компенсированного времени. А вот у соперника была полтора десятка попыток забить мяч, и только одна стала голевой, в начале второго тайма добился цели Йоел Вельтман - 1:1. Интересно, что в концовке гости вырвали победу, когда Кристиан Бентеке переправил мяч в угол ворот после подачи с левого фланга - 2:1 в пользу «Кристал Пэлас».
Протокол игры
|Брайтон
|1:2
|Кристал Пэлас
|28' Матета Жан-Филипп (0:1)
|(1:1) Вельтман Йоел 55'
|90' Бентеке Кристиан (1:2)
Санчес Роберт • Уайт Бен • Данк Льюис • Бёрн Дэн • 53'Биссума Ив • Вельтман Йоел • 84'Гросс Паскаль 81' ( Джаханбакш Алиреза ( 81') • Макаллистер Алексис 68' ( Лаллана Адам ( 68') • Альсате Стивен 46' ( Уэлбек Данни ( 46') • Троссар Леандро • Мопе Нил
Запасные: Зачири Анди • Стил Джейсон • Модер Якуб • Коннолли Аарон • Прёппер Дэви • Тау Перси
Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • Куйяте Шейку • Кэхилл Гари • Митчелл Тайрик • Ридевальд Жайро • Миливоевич Лука • Эзе Эберечи 90' ( Маккарти Джеймс ( 90') • Айю Джордан • Матета Жан-Филипп 75' ( Бентеке Кристиан ( 75') • Таунсенд Андрос
Запасные: Бачуайи Миши • Батлэнд Джек • Данн Скотт • Келли Мартин • Клайн Натаниэль • Ван Анхольт Патрик
22 февраля. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Кристал Пэлас, Брайтон
Обалдеть, Кристал Пэлес - два удара два гола, причем второй на последней минуте... просто был в шоке. Я вообще думал, что они проиграют. Вот она и интрига. Терпели и в конце вырвали победу)))