«Вест Хэм» ворвался в зону Лиги чемпионов, разгромив аутсайдера

В вынесенном на понедельник матче 24-го тура Премьер-лиги «Вест Хэм» играл против главного аутсайдера, «Шеффилд Юнайтед». «Молотобойцы» захватили инициативу с первых минут и претендовали на пенальти, но ВАР его отменил. После ряда опасных атак лондонцы все же получили право на 11-метровый, и Деклан Райс открыл счет. Еще один момент стал результативным в начале второго тайма - после подачи корнера Исса Диоп головой переправил мяч впритирку со штангой. В компенсированное время была поставлена эффектная точка. Победа 3:0 позволила «Вест Хэму» выйти на четвертое место, опередив «Ливерпуль».