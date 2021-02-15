Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Вест Хэм» ворвался в зону Лиги чемпионов, разгромив аутсайдера

15 Февраля 2021, 22:57,

В вынесенном на понедельник матче 24-го тура Премьер-лиги «Вест Хэм» играл против главного аутсайдера, «Шеффилд Юнайтед». «Молотобойцы» захватили инициативу с первых минут и претендовали на пенальти, но ВАР его отменил. После ряда опасных атак лондонцы все же получили право на 11-метровый, и Деклан Райс открыл счет. Еще один момент стал результативным в начале второго тайма - после подачи корнера Исса Диоп головой переправил мяч впритирку со штангой. В компенсированное время была поставлена эффектная точка. Победа 3:0 позволила «Вест Хэму» выйти на четвертое место, опередив «Ливерпуль».

Протокол игры  
Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед
(1:0) Райс Деклан 41'    
(2:0) Диоп Исса 58'    
(3:0) Фредерикс Райан 90'    
Фабьянски Лукаш Диоп Исса Доусон Крэйг Крессуэлл Арон Цоуфал Владимир Райс Деклан Соучек Томаш Джонсон Бен   90' (Фредерикс Райан (   90') Лингард Джесси   82' (Бенрахма Саид (   82') Лансини Мануэль   63' (Ноубл Марк (   63') Боуэн Джаррод
Запасные: Мартин Дэвид Баптист Джамал Одубеко Адемипо Ковентри Конор Форнальс Пабло
Ремсдейл Арон Башам Крис   40' Иган Джон   85' (Джагелка Фил (   85') Ампаду Этан Богл Джейден Ландстрем Джон   87' Норвуд Оливер   63' (Макбарни Оливер (   63') Осборн Бен Стивенс Энда Макголдрик Дэвид Шарп Билли
Запасные: Бёрк Оливер Брюстер Риан Бэлдок Джордж Брайан Кин Лоу Макс Фодеринхэм Уэсли
15 февраля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вест Хэм, Шеффилд Юнайтед
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