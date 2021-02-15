«Вест Хэм» ворвался в зону Лиги чемпионов, разгромив аутсайдера

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15 Февраля 2021, 22:57,
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В вынесенном на понедельник матче 24-го тура Премьер-лиги «Вест Хэм» играл против главного аутсайдера, «Шеффилд Юнайтед». «Молотобойцы» захватили инициативу с первых минут и претендовали на пенальти, но ВАР его отменил. После ряда опасных атак лондонцы все же получили право на 11-метровый, и Деклан Райс открыл счет. Еще один момент стал результативным в начале второго тайма - после подачи корнера Исса Диоп головой переправил мяч впритирку со штангой. В компенсированное время была поставлена эффектная точка. Победа 3:0 позволила «Вест Хэму» выйти на четвертое место, опередив «Ливерпуль».
Протокол игры
|(1:0) Райс Деклан 41'
|(2:0) Диоп Исса 58'
|(3:0) Фредерикс Райан 90'
Фабьянски Лукаш • Диоп Исса • Доусон Крэйг • Крессуэлл Арон • Цоуфал Владимир • Райс Деклан • Соучек Томаш • Джонсон Бен 90' ( Фредерикс Райан ( 90') • Лингард Джесси 82' ( Бенрахма Саид ( 82') • Лансини Мануэль 63' ( Ноубл Марк ( 63') • Боуэн Джаррод
Запасные: Мартин Дэвид • Баптист Джамал • Одубеко Адемипо • Ковентри Конор • Форнальс Пабло
Ремсдейл Арон • Башам Крис • 40'Иган Джон 85' ( Джагелка Фил ( 85') • Ампаду Этан • Богл Джейден • Ландстрем Джон • 87'Норвуд Оливер 63' ( Макбарни Оливер ( 63') • Осборн Бен • Стивенс Энда • Макголдрик Дэвид • Шарп Билли
Запасные: Бёрк Оливер • Брюстер Риан • Бэлдок Джордж • Брайан Кин • Лоу Макс • Фодеринхэм Уэсли
15 февраля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Вест Хэм, Шеффилд Юнайтед