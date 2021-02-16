Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Мойес – о попадании в топ-4: «Не собираюсь делать амбициозных заявлений»

16 Февраля 2021, 00:20,

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (3:0), после которой «молотобойцы» поднялись на промежуточную четвертую строчку в английской Премьер-лиге.

«Временами нам стоило играть лучше, особенно в первом тайме, но в целом игроки проделали блестящую работу.

Попадание в топ-4? Я не хочу говорить, что мы не можем финишировать так высоко, но и не буду навязывать себе мысль о том, что мы попадем в четверку. Конечно, мне хочется быть амбициозным, но я не собираюсь делать амбициозных заявлений», - цитирует Мойеса BBC Sport.

Отставание «Вест Хэма» от лидирующего «Манчестер Сити» составляет одиннадцать зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Вест Хэм, Дэвид Мойес
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