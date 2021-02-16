Мойес – о попадании в топ-4: «Не собираюсь делать амбициозных заявлений»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (3:0), после которой «молотобойцы» поднялись на промежуточную четвертую строчку в английской Премьер-лиге.

«Временами нам стоило играть лучше, особенно в первом тайме, но в целом игроки проделали блестящую работу.

Попадание в топ-4? Я не хочу говорить, что мы не можем финишировать так высоко, но и не буду навязывать себе мысль о том, что мы попадем в четверку. Конечно, мне хочется быть амбициозным, но я не собираюсь делать амбициозных заявлений», - цитирует Мойеса BBC Sport.

Отставание «Вест Хэма» от лидирующего «Манчестер Сити» составляет одиннадцать зачетных баллов.