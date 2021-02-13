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Мане хочет инвестировать во французский клуб

13 Февраля 2021, 12:45,

Сенегальский нападающий Садио Мане, являющийся одним из лидеров «Ливерпуля», собирается вложить деньги в развитие клуба «Бурж Фут». Команда сейчас выступает в четвертом дивизионе чемпионата Франции.

Согласно информации портала Get French Football News, в настоящий момент стороны ведут переговоры о возможном сотрудничестве. Если Мане договорится с клубом, то его деньги пойдут на развитие молодежной академии и создание женской команды.

Стоит отметить, что сезон-2019/2020 стал первым для «Бурж Фута» в четвертом дивизионе французского чемпионата. Клуб был основан в 1983-м году.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Садио Мане
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