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Минамино сменил «Ливерпуль» на «Саутгемптон»

02 Февраля 2021, 08:38,

Global Look Press

Форвард «Ливерпуля» Такуми Минамино продолжит карьеру в другом английском клубе. Новым местом работы 26-летнего японского футболиста стал «Саутгемптон». Как сообщает пресс-служба клуба, в составе «святых» нападающий будет выступать на правах полугодичной аренды.

«Рады видеть Минамино в нашей команде. Он станет отличным вариантом усиления атаки, этот футболист подходит нам. Мне не терпится начать работу с ним», - прокомментировал трансфер наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Такуми сыграл девять поединков, записав на свой счет один забитый мяч.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Саутгемптон, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Такуми Минамино
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