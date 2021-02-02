Минамино сменил «Ливерпуль» на «Саутгемптон»

Форвард «Ливерпуля» Такуми Минамино продолжит карьеру в другом английском клубе. Новым местом работы 26-летнего японского футболиста стал «Саутгемптон». Как сообщает пресс-служба клуба, в составе «святых» нападающий будет выступать на правах полугодичной аренды.

«Рады видеть Минамино в нашей команде. Он станет отличным вариантом усиления атаки, этот футболист подходит нам. Мне не терпится начать работу с ним», - прокомментировал трансфер наставник «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Такуми сыграл девять поединков, записав на свой счет один забитый мяч.