Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Лидс» помешал «Лестеру» выйти на второе место

31 Января 2021, 19:04,

Global Look Press

«Лестер» имел шанс выйти на второе место Премьер-лиги в случае успешной игры против «Лидса» в 21-м туре. В начале встречи Харви Барнс сыграл в стенку с партнером и поразил дальний угол ворот. Гости мгновенно отыгрались,  когда Стюарт Даллас успешно завершил стремительную атаку. Всё решилось в заключительной четверти поединка, Патрик Бэмфорд запустил мяч в дальний верхний угол, а вскоре он же в контратаке вывел Джека Харрисона на пустые ворота - 3:1. «Лидс» набрал 29 очков и остался 12-м.

Протокол игры  
Лестер 1:3 Лидс
(1:0) Барнс Харви 13'    
    15' Даллас Стюарт (1:1)
    70' Бэмфорд Патрик (1:2)
    84' Харрисон Джек (1:3)
Шмейхель Каспер Кастань Тимоти   37' (Рикарду Перейра II (   37') Фофана Уэсли   80' (Юндер Дженгиз (   80') Эванс Джонни Джастин Джеймс Менди Нампалис Тилеманс Юри Олбрайтон Марк   46' (Сёюнджю Чаглар (   46') Мэддисон Джеймс Барнс Харви Перес Айосе
Запасные: Амарти Даниэль Фухс Кристиан Ихеаначо Келечи Чодури Хамза Томас Люк Уорд Дэнни II
Меслье Иллан Эйлинг Люк   38' Стрёйк Паскаль Купер Лиам Алиоски Эгзиян Филлипс Кэлвин Рафинья Диас   80' (Кошта Элдер (   80') Даллас Стюарт   62' Морено Родриго   21' (Клих Матеуш (   21'   74') Харрисон Джек Бэмфорд Патрик
Запасные: Робертс Тайлер Эрнандес Пабло Касилья Кико Дэвис Лейф Шеклтон Джейми Поведа Иан Крессвел Чарли
31 января. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лестер, Лидс
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