«Лидс» помешал «Лестеру» выйти на второе место

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31 Января 2021, 19:04,
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«Лестер» имел шанс выйти на второе место Премьер-лиги в случае успешной игры против «Лидса» в 21-м туре. В начале встречи Харви Барнс сыграл в стенку с партнером и поразил дальний угол ворот. Гости мгновенно отыгрались, когда Стюарт Даллас успешно завершил стремительную атаку. Всё решилось в заключительной четверти поединка, Патрик Бэмфорд запустил мяч в дальний верхний угол, а вскоре он же в контратаке вывел Джека Харрисона на пустые ворота - 3:1. «Лидс» набрал 29 очков и остался 12-м.
Протокол игры
|(1:0) Барнс Харви 13'
|15' Даллас Стюарт (1:1)
|70' Бэмфорд Патрик (1:2)
|84' Харрисон Джек (1:3)
Шмейхель Каспер • Кастань Тимоти 37' ( Рикарду Перейра II ( 37') • Фофана Уэсли 80' ( Юндер Дженгиз ( 80') • Эванс Джонни • Джастин Джеймс • Менди Нампалис • Тилеманс Юри • Олбрайтон Марк 46' ( Сёюнджю Чаглар ( 46') • Мэддисон Джеймс • Барнс Харви • Перес Айосе
Запасные: Амарти Даниэль • Фухс Кристиан • Ихеаначо Келечи • Чодури Хамза • Томас Люк • Уорд Дэнни II
Меслье Иллан • Эйлинг Люк • 38'Стрёйк Паскаль • Купер Лиам • Алиоски Эгзиян • Филлипс Кэлвин • Рафинья Диас 80' ( Кошта Элдер ( 80') • Даллас Стюарт • 62'Морено Родриго 21' ( Клих Матеуш ( 21' ) • 74'Харрисон Джек • Бэмфорд Патрик
Запасные: Робертс Тайлер • Эрнандес Пабло • Касилья Кико • Дэвис Лейф • Шеклтон Джейми • Поведа Иан • Крессвел Чарли
31 января. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лестер, Лидс