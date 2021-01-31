«Лидс» помешал «Лестеру» выйти на второе место

«Лестер» имел шанс выйти на второе место Премьер-лиги в случае успешной игры против «Лидса» в 21-м туре. В начале встречи Харви Барнс сыграл в стенку с партнером и поразил дальний угол ворот. Гости мгновенно отыгрались, когда Стюарт Даллас успешно завершил стремительную атаку. Всё решилось в заключительной четверти поединка, Патрик Бэмфорд запустил мяч в дальний верхний угол, а вскоре он же в контратаке вывел Джека Харрисона на пустые ворота - 3:1. «Лидс» набрал 29 очков и остался 12-м.