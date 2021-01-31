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Бьелса: Игра против «Лестера» не самая лучшая

31 Января 2021, 20:44,

Global Look Press

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса высоко оценил игру своей команды против «Лестера» (3:1), но считает, что его футболисты могут действовать лучше.

- В первом тайме игра шла так, как мы рассчитывали. После перерыва соперник изменил расстановку игроков, и мы потратили 10 минут на то, чтобы приспособиться. Затем мы начали лучше играть в отборе мяча и забили второй гол. Несмотря на самые сложные 10 минут, нам удалось хорошо закончить игру. В итоге добились непростой победы. Сложно помешать игре в пас такому противнику, - заявил Бьелса после матча, добавив, что в игре с «Астон Виллой» его команда выглядела лучше.

«Лидс» набрал 29 очков и находится на 12-м месте в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лидс, Марсело Бьелса
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