​Роджерс: «Лидс» заслуживал победы»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подвёл итоги матча с «Лидсом» (1:3).

- У нас была фантастическая серия, но она закончилась. Соперник заслуживал победы. Мы начали здорово, но легко пропустили гол в ответ. У нас были шансы, но соперник доставлял проблемы, забегая за спины оборонительной линии. Второй тайм начали также здорово до того момента, когда шикарно забил Бэмфорд, но мы отдали мяч и были наказаны в переходной стадии. Нужно отдать должное «Лидсу». В целом мы контролировали игру, но должны были дольше вести 1:0, - заявил Роджерс после матча.

«Лестер» остался на третьем месте после этой неудачи.